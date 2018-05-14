أزهري عن صيام العاشقين: "لا نسمع عنه في ديننا" (فيديو)

استنكر الشيخ عطية محمد، أحد علماء الأزهر الشريف، تسائل حول صيام العاشقين، قائلًا: "لا نسمع عنه في ديننا".



وأضاف "محمد"، خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الصيام درجات، وهناك صيام العوام، وهو الإمتناع عن الأكل والشرب فقط، وصيام الخواص، أي صيام البطن بعدم أكل الحرام، وصيام العين والأذن عن الحرام، وصيام خواص الخواص، يعني الإكتفاء بالله عن كل ما سواه.



وتابع، ربما يكون صيام العاشقين هو صيام خواص الخواص.

