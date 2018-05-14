الزمالك يعدل عقود لاعبيه بعد نهائي الكأس







ليكون الرباعي دفعة أولى قبل الإتجاه لتعديل عقود باقي اللاعبين ودفعة جديدة بعدها ، ويحاول مسئولو الأبيض تذليل العقبات أمام كل اللاعبين ووضع إستراتيجية مختلفة للموسم الجديد ولائحة مختلفة عن المواسم الماضية.

استقر مسئولو نادي الزمالك على تعديل عقود بعض لاعبي الفريق وذلك حال التتويج بكأس مصر خلال الفترة المقبلة لتحفيز اللاعبين ورفع معنوياتهم قبل بداية الموسم الكروي الجديد وسيكون على رأس اللاعبين أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر والنيجيري معروف يوسف بجانب أيمن حفني صانع الألعاب وأحمد مدبولي.