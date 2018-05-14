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وزير الخارجية اليمني: عودة مرتقبة للرحلات الجوية إلى مطار صنعاء

الإثنين 14/مايو/2018 - 04:13 م
وزير الخارجية اليمني: عودة مرتقبة للرحلات الجوية إلى مطار صنعاء
أرشيفية
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وكالات
 

أعلن وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، اليوم الإثنين، أن "الحكومة ستعيد تنظيم رحلات جوية من مطار صنعاء المغلق منذ أكثر من عام ونصف العام، والخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثيين".

وقال في تغريدة عبر تويتر إن "الرحلات ستخصص للمرضى المحتاجين إلى علاج في الخارج، وإن ذلك سيتم بالتنسيق مع التحالف العربي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية".

وأشار إلى أن "ذلك جرى خلال لقائه بالسيدة ليز جراندي الممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية".

وأضاف "سيتم قريباً اعلان تفاصيل الاتفاق الذي يأتي حرصاً من الحكومة اليمنية والتحالف العربي بالتعاون مع الأمم المتحدة للتخفيف من معاناة شعبنا التي تسببت فيها المليشيا الانقلابية، والتي مازالت حتى الآن ترفض انسحاب الميليشيا من المطار وتضع العراقيل أمام مقترحات فتح مطار صنعاء بصورة كاملة".

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