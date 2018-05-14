التحرير الفلسطينية تعلن الثلاثاء يوم إضرب بالأراضى المحتلة حدادا على الشهداء

دعت منظمة التحرير الفلسطينية، إلى إضراب عام فى الضفة الغربية وقطاع غزة، غداً الثلاثاء، رداً على قتل قوات الاحتلال 41 فلسطينياً وإصابة المئات خلال مسيرات حدودية فى غزة.





ونقلت وكالة رويترز، أعلن "واصل أبو يوسف" عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنّ غداً يوم إضراب عبر الأراضى المحتلة، حداداً على استشهاد 41 فلسطينياً وإصابة 1700 أخرين.

وندّدت الحكومة الفلسطينية بـ"المذبحة المروعة" التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال مظاهرات قبل افتتاح السفارة الأمريكية لدى الاحتلال بالقدس.