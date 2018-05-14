ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

التحرير الفلسطينية تعلن الثلاثاء يوم إضرب بالأراضى المحتلة حدادا على الشهداء

الإثنين 14/مايو/2018 - 04:11 م
التحرير الفلسطينية تعلن الثلاثاء يوم إضرب بالأراضى المحتلة حدادا على الشهداء
مسيرات غزة
طباعة
خاطر عبادة
 

دعت منظمة التحرير الفلسطينية، إلى إضراب عام فى الضفة الغربية وقطاع غزة، غداً الثلاثاء، رداً على قتل قوات الاحتلال 41 فلسطينياً وإصابة المئات خلال مسيرات حدودية فى غزة.


ونقلت وكالة رويترز، أعلن "واصل أبو يوسف" عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنّ غداً يوم إضراب عبر الأراضى المحتلة، حداداً على استشهاد 41 فلسطينياً وإصابة 1700 أخرين.

 

وندّدت الحكومة الفلسطينية بـ"المذبحة المروعة" التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال مظاهرات قبل افتتاح السفارة الأمريكية لدى الاحتلال بالقدس.

المزيد عن: غزة عالم القدس المحتلة التحرير الفلسطينية الاحتلال اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
الجزيرة - الإمارات
الأهلي - السعودية
-
x
19:40
-
السد - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي
الفيصلي - الأردن
-
x
19:00
-
الجزيرة - الأردن
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/14/2018 4:20:15 PM