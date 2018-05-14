رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهد باحث دكتوراه بكلية اللغة العربية بالمنصورة

حصل الباحث هشام عبد المعطى عبد الغنى النادى البلتاجى، المدرس المساعد بقسم اللغويات بكلية اللغة العربية بالمنصورة، على درجة العالمية الدكتوراه فى اللغويات بكلية اللغة العربية بالمنصورة فى موضوع بعنوان "موقف أبى على الفارسي من النحو الكوفى جمعا وتوثيقا ودراسة" بتقدير مرتبة الشرف الأولى.





تكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور محمد المحرصاوى، أستاذ اللغويات رئيس جامعة الأزهر مناقشا خارجيا، والدكتور السيد مصطفى شحاته، أستاذ ورئيس قسم اللغويات بكلية اللغة العربية بالمنصورة مشرفا مشاركا، والدكتور على محمد فاخر، أستاذ اللغويات المتفرغ بكلية اللغة العربية بالمنصورة مشرفا أساسيا، والدكتور صلاح عبد العزيز، أستاذ اللغويات ووكيل الكلية الأسبق مناقشا داخليا.



