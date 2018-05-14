ضبط 8 أطنان لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

أعلنت مديرية الطب البيطري عن ضبط نحو 8 أطنان لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك خلال شهر أبريل.



وقال الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه تم شن عدة حملات لضبط سوق اللحوم والأسماك بالتنسيق مع الرقابة التموينية ومباحث التموين والرقابة على الأغذية بمديرية الصحة.



وأوضح أنه تم المرور على 366 مكان (محل جزارة وشادر – مطعم – ثلاجة ومحل لحوم مجمدة – محل وبائع في السوق للأسماك – مجزر دواجن – مجزر حيوانات كبيرة – سوبر ماركت – هايبر ماركت) وتحرير عدد (43) محضر مخالفة.



وأشار إلى أنه تم ضبط 35 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر وطن و384 كيلو لحوم مجمدة و600 كيلو جرام أسماك صالحة للاستهلاك الآدمي وطن و624 كيلو جرام لحوم مصنعة – 327 كبده وأحشاء و4 طن و680 كيلو جرام سمك ) غير صالحة للإستهلاك الآدمي.