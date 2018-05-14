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ننشر التقرير الطبي لجثة مواطن قتل سحلا على يد مسلحين بصفط اللبن

الإثنين 14/مايو/2018 - 03:59 م
ننشر التقرير الطبي لجثة مواطن قتل سحلا على يد مسلحين بصفط اللبن
زين العابدين
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مـروة هيـكل
 
تسلمت نيابة بولاق الدكرور باشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الاول لنيابات جنوب الجيزة الكلية تقرير الطب الشرعي حول الصفة التشريحية لجثة "زين العابدين" الذي لقي مصرعه في حادث سحل وضرب حتي الموت علي يد مسلحين بمنطقة صفط اللبن اواخر شهر ابريل الماضي.

وأورد تقرير الطب الشرعي الذي قام بتفريغه محمد مجدي وكيل اول نيابة بولاق الدكرور ان التشريح اسفر عن وجود اصابات بكامل جسد المجني عليه من جروح قطعية وطعنية ووخزية نتيجة التعدي عليه باسلحة بيضاء وادوات حادة.

كما تبين وجود جرح نافذ اسفل البطن وجروح طعنية وقطعية غائرة وسطحية بالراس والصدر والوجه والرجلين والذراعين بالاضافة الي سحجات نتيجة السحل علي الارض عاريا ووجود كدمات بالراس جراء الارتطام بالارض اثناء السحل بالاضافة الي انسكابات دموية من الراس.

واشارت التحقيقات التي تجري برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف رئيس نيابة بولاق الدكرور انه تم سماع اقوال اسرة المجني عليه وعدد من شهود العيان علي الحادث وتسجيل اعترافات المتهمين وارفاق تحريات المباحث حول الواقعة، وتنتظر النيابة ورود تقرير الادلة الجنائية حول بعض الاثار البيولوجية التي تم رفعها من مسرح الجريمة وتحديد جلسة لسماع اقوال رئيس مباحث بولاق الدكرور حول الواقعة.
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