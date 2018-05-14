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أحد منظمي مؤتمر الشباب: قادرون على التنافس

الإثنين 14/مايو/2018 - 04:02 م
أحد منظمي مؤتمر الشباب: قادرون على التنافس
مؤتمر الشباب - ارشيفية
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور محمد القرش، أحمد منظمي مؤتمر الشباب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بوزراء الشباب والرياضة العرب، هو جزء من التجربة المصرية الرائدة بشأن التمكين الفعلي للشباب.

وأشار "القرش"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن منتدى شباب العالم اثبت أن الشباب المصري، والعربي قادرون على المنافسة والتواجد، لافتًا إلى أن 60% من المصريين شباب ومن ثم تهتم بهم القيادة السياسية.

وأضاف أن الشباب قادمون، ويستطيعون تحريك العالم، مؤكدا أن اعتماد الأمم المتحدة للوثيقة المصرية التي أعدتها في نموذج محاكاة الأمم المتحدة على هامش منتدى شباب العالم يؤكد أن الشباب العربي جاهز لتحقيق الأفضل.
المزيد عن: وزراء الشباب والرياضة العرب مصر الشباب العربي اخبار مصر
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