فلسطين تندد بـ"المذبحة المروعة" للاحتلال بعد قتل 41 فلسطينياً على حدود غزة

ندّدت الحكومة الفلسطينية بـ"المذبحة المروعة" التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بقتل 41 فلسطينياً، وأصابة أكثر من 1700 أخرين خلال مسيرات حاشدة على حدود غزة لرفض افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة.





وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ 41 متظاهراً فلسطينياً قتلوا بنيران إسرائيلية خلال مظاهرات قبل افتتاح السفارة الأمريكية لدى الاحتلال بالقدس.





كما أصيب أكثر من 1700 متظاهراً حتى الآن فى أكثر الأيام دموية منذ بدء مسيرات العودة الكبرى على مدى 6 أسابيع ماضية، وكان من بين المصابين 74 طفلاً و 23 امرأة.