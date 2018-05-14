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عاجل.. قوات الاحتلال تعتقل رئيس حزب الوفاء والإصلاح الفلسطيني

الإثنين 14/مايو/2018 - 03:54 م
عاجل.. قوات الاحتلال تعتقل رئيس حزب الوفاء والإصلاح الفلسطيني
أرشيفية
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أسماء العزب
 
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، رئيس حزب الوفاء والإصلاح الفلسطيني حسام أبو ليل، وإمام مسجد حسن بيك في مدينة يافا والشيخ أحمد أبو عجوة، خلال مشاركتهما في تظاهرات سلمية احتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

وحاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منع متظاهرين من فلسطيني 48، من الاحتشاد في القدس للاحتجاج على نقل السفارة الأمريكية.

وشهد يوم الإثنين، نقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب لحي أرنونا بالقدس؛ تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الذي حدد الموعد ليتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل وهو تاريخ "نكبة" الشعب الفلسطيني.

وأعلن ترامب في السادس من ديسمبر الماضي القدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل سفارة بلاده إليها؛ ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا.

المزيد عن: نقل سفارة بلاده السفارة الأمريكي الاحتلال الاسرائيلي اعتقال إمام مسجد حسن بيك
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