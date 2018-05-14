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تدريبات خفيفة للاعبي الأهلي في أوغندا

الإثنين 14/مايو/2018 - 03:51 م
تدريبات خفيفة للاعبي الأهلي في أوغندا
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أحمد جمال
 

لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خاضوا تدريبات خفيفة في المران الأخير المقام حالياً على ملعب مانديلا الوطني بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة كمبالا الأوغندي في الثالثة عصر غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

وشهد مران الأهلي الأخير في أوغندا تناقل اللاعبون للكرة باليد، في إطار محاولات الجهاز الفني لتخفيف الحمل البدني؛ لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد العضلي بعد رحلتي الإمارات وأوغندا الأخيرتين.

 

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