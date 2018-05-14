تحرير طفل وضبط خاطفيه دون دفع الفدية المطلوبة في أوسيم

نجح رجال مباحث الجيزة في القبض على المتهمين بخطف طفل، بعد تحريره، دون دفع الفدية المطلوبة مقابل إطلاق سراحه، بمركز أوسيم.



تلقى اللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم مصطفي مخلوف رئيس مباحث مركز أوسيم، بورود بلاغا من سباك يتهم زميله في العمل وزوجته، بحضورهما لمسكنه أثناء غيابه وخطف ابنه عمرو، 3 سنوات، وتلقيه اتصالا هاتفيا منه يخبره بخطف نجله وطلب 50 ألف جنيه فديه مقابل إطلاق سراحه، وذلك لوجود خلافات بينهما.



وبإجراء التحريات اللازمة بإشراف العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، تبين صحة البلاغ الوارد وأن وراء ارتكاب الواقعة المتهم الأول بالإشتراك مع 3 سائقين وطالب وعاطل، كما تبين تواجدهم بإحدى الشقق بالقليوبية.



وبإعداد قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفي مخلوف رئيس مباحث المركز، والقبض عليهم وبصحبتهم الطفل، وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة بتحريض من الأول، وحرر محضرا بالواقعة بإخطار اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

