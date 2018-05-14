ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أرقام حسني عبدربه مع الإسماعيلي هذا الموسم

الإثنين 14/مايو/2018 - 03:47 م
أرقام حسني عبدربه مع الإسماعيلي هذا الموسم
طباعة
الفجر الرياضي
 


انتهت منافسات مسابقة الدورى المحلى هذا الموسم بحصد الإسماعيلى المركز الثانى برصيد 68 نقطة.

 

قيصر الدراويش قدم أداء استثنائيا مع الفريق وكان أحد أسباب الانتصارات التى تحققت هذا الموسم.

 

ورصد الموقع الرسمى للإسماعيلي أرقام حسنى عبدربه هذا الموسم والتى جاءت كالتالى.

 

– شارك عبدربه فى 31 مباراة هذا الموسم.

 

– عدد الدقائق التى شارك فيها بواقع 2044 دقيقة.

 

– سجل حسنى عبدربه 8 أهداف بواقع 6 من ركلات جزاء وهدفين من كرات متحركة.

 

– صنع حسنى عبدربه 5 أهداف خلال مشاركاته مع الفريق.

 

– ساهم القيصر فى نسبة 6 بالمائة من الأهداف التى سجلها الفريق هذا الموسم

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
الجزيرة - الإمارات
الأهلي - السعودية
-
x
19:40
-
السد - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي
الفيصلي - الأردن
-
x
19:00
-
الجزيرة - الأردن
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/14/2018 4:20:03 PM