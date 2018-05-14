أرقام حسني عبدربه مع الإسماعيلي هذا الموسم





انتهت منافسات مسابقة الدورى المحلى هذا الموسم بحصد الإسماعيلى المركز الثانى برصيد 68 نقطة.

قيصر الدراويش قدم أداء استثنائيا مع الفريق وكان أحد أسباب الانتصارات التى تحققت هذا الموسم.

ورصد الموقع الرسمى للإسماعيلي أرقام حسنى عبدربه هذا الموسم والتى جاءت كالتالى.

– شارك عبدربه فى 31 مباراة هذا الموسم.

– عدد الدقائق التى شارك فيها بواقع 2044 دقيقة.

– سجل حسنى عبدربه 8 أهداف بواقع 6 من ركلات جزاء وهدفين من كرات متحركة.

– صنع حسنى عبدربه 5 أهداف خلال مشاركاته مع الفريق.

– ساهم القيصر فى نسبة 6 بالمائة من الأهداف التى سجلها الفريق هذا الموسم