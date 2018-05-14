تظاهرة لنشطاء السلام أمام مبنى السفارة الأمريكية في القدس

أفادت قناة روسيا اليوم، في القدس بأن نشطاء سلام نظموا مظاهرة مناهضة لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ورفعوا لافتات كتبوا عليها شعارات منددة بقرار واشنطن.

وكتب المتظاهرون على لافتاتهم عبارات "مستقبل اليهود يعتمد على حرية الفلسطينيين"، و"لن ينعم أحد بالسلام حتى يحصلوا على الحرية"، و"لا سفارة حتى ينال الفلسطينيون الحرية".

وفي غضون ذلك، سقط العشرات من القتلى الفلسطينيين وأصيب أكثر من 2000 برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة، خلال المظاهرات المنددة بقرار نقل السفار، والتحضير للمشاركة في المليونية المقررة اليوم وغدا الثلاثاء لإحياء ذكرى النكبة.

يذكر أن مراسم افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، بدأت في الساعة الـ4 ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي للقدس.