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بيطري الشرقية: تحصين 214 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور خلال شهر

الإثنين 14/مايو/2018 - 03:47 م
بيطري الشرقية: تحصين 214 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور خلال شهر
صورة أرشيفية
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سمر السيد -إسلام علي
 
أكد الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه خلال شهر أبريل تم تحصين عدد ( 214 ألف و844 طائر) ضد مرض أنفلونزا الطيور من خلال الوحدات البيطرية ولجان التحصين بالقرى ( عدد 90 لجنة) بعدد (1573 منزل).

وأضاف: " في مجال الفحص والعلاج تم فحص وعلاج عدد (12 ألف و432 رأس ماشية) بالوحدات البيطرية وتجريع عدد (28 ألف و965 رأس ماشية) لمكافحة الطفيليات الداخلية ورش عدد (76 ألف و82 رأس ماشية) لمكافحة الطفيليات الخارجية".

وتابع: وفي مجال المسح التناسلي الشامل تم فحص وعلاج (عدد 8 ألف و209 رأس ماشية إناث) وإجراء عدد (واحد ألف و32 عملية) تلقيح اصطناعي.
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