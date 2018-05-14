بيطري الشرقية: تحصين 214 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور خلال شهر

أكد الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه خلال شهر أبريل تم تحصين عدد ( 214 ألف و844 طائر) ضد مرض أنفلونزا الطيور من خلال الوحدات البيطرية ولجان التحصين بالقرى ( عدد 90 لجنة) بعدد (1573 منزل).



وأضاف: " في مجال الفحص والعلاج تم فحص وعلاج عدد (12 ألف و432 رأس ماشية) بالوحدات البيطرية وتجريع عدد (28 ألف و965 رأس ماشية) لمكافحة الطفيليات الداخلية ورش عدد (76 ألف و82 رأس ماشية) لمكافحة الطفيليات الخارجية".



وتابع: وفي مجال المسح التناسلي الشامل تم فحص وعلاج (عدد 8 ألف و209 رأس ماشية إناث) وإجراء عدد (واحد ألف و32 عملية) تلقيح اصطناعي.