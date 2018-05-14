"الوطنية للإسكان" تحقق أكثر انخفاض في البورصة اليوم



تصدر سهم شركة "الوطنية للاسكان للنقابات المهنية " قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، فى ختام تداولات اليوم الإثنين، بنسبة بلغت 9.41% محققاً 30.79 جنيه، ثم " العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية " بنسبة بلغت 8.91% مغلقاً 1000.53 جنيه، و احتلت شركه " ايديتا للصناعات الغذائية " المرتبة الثالثة بنسبة 6.09% محققاً 20.05 جنيه، ثم أسهم " ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية " بنسبة 5% محققاً 16.90 جنيه لتحتل بذالك المرتبة الرابعة ، و أحتلت شركة " بالم هيلز للتعمير" المرتبة الخامسة بنسبة 4.53% مغلقاً 4.64 جنيه.



