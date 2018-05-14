ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الوطنية للإسكان" تحقق أكثر انخفاض في البورصة اليوم

الإثنين 14/مايو/2018 - 03:55 م
الوطنية للإسكان تحقق أكثر انخفاض في البورصة اليوم
طباعة
 

تصدر سهم شركة "الوطنية للاسكان للنقابات المهنية " قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، فى ختام تداولات اليوم الإثنين، بنسبة بلغت 9.41% محققاً 30.79 جنيه، ثم " العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية " بنسبة بلغت 8.91% مغلقاً 1000.53 جنيه، و احتلت شركه " ايديتا للصناعات الغذائية " المرتبة الثالثة بنسبة 6.09% محققاً 20.05 جنيه، ثم أسهم " ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية  " بنسبة 5% محققاً 16.90 جنيه لتحتل بذالك المرتبة الرابعة ، و أحتلت شركة " بالم هيلز للتعمير" المرتبة الخامسة بنسبة 4.53% مغلقاً 4.64 جنيه.

المزيد عن: تعاملات البورصة اليوم تعاملات البورصة البورصة المصرية البورصة اخبار مصر اليوم اخبار مصر اخبار البورصة المصرية اخبار البورصة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
الجزيرة - الإمارات
الأهلي - السعودية
-
x
19:40
-
السد - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي
الفيصلي - الأردن
-
x
19:00
-
الجزيرة - الأردن
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/14/2018 4:20:15 PM