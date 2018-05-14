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وزير الدفاع الروسى يشيد بالتعاون العسكرى المتزايد بين القاهرة وموسكو

الإثنين 14/مايو/2018 - 03:45 م
وزير الدفاع الروسى يشيد بالتعاون العسكرى المتزايد بين القاهرة وموسكو
وزير الدفاع الروسى- سيرجى شويجو
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خاطر عبادة
 

أشاد وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، خلال اجتماع مع نظيره المصرى، الفريق أول صدقى صبحى، بما وصفه بـ"توسّع التعاون العسكرى بين القاهرة وموسكو".


وقال شويجو، وفقاً لوكالة تاس، اليوم إنّ هناك اتجاه إيجابى مستدام نحو تعاون عسكرى متزايد، معرباً عن سعادته برغبة مصر فى توفير أسلحة حديثة ومعدات عسكرية روسية لقواتها المسلحة، كما تقدّر رغبتها فى توسيع العلاقات مع روسيا.


كما أشار شويجو، إلى أنّ موسكو ترغب فى أن تعزز القاهرة موقعها القيادى لضمان الأمن والاستقرار الإقليميين، لافتاً إلى وجود تقدم ملحوظ فى العلاقات الثنائية.

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