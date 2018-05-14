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تكريم الأمير نواف بن محمد الرئيس السابق للاتحاد السعودي بجامعة الدول (صور)

الإثنين 14/مايو/2018 - 03:44 م
تكريم الأمير نواف بن محمد الرئيس السابق للاتحاد السعودي بجامعة الدول (صور)
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تصوير: احمد على
 


شهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الاثنين، تكريم الرئيس السابق للاتحاد السعودي لألعاب القوى الأمير نواف بن محمد، من قبل مجلس وزراء والشباب والرياضه العرب، المبني على اقتراح رؤساء الاتحادات الرياضية العربية في اجتماع اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، الذي عقد مؤخرا في الرباط لماقدمه من خدمات جليلة وجهود جبارة للرياضة العربية إبان رئاسته للاتحاد السعودي لألعاب القوى ورئاسته الفخريه للاتحاد العربي.

من جهة أخرى، يقيم عضو مجلس الشورى ورئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى السابق سليمان الزايدي، حفل عشاء مساء اليوم، تكريما للأمير نواف بن محمد، واحتفاء بهذه المناسبة بحضور سفير المملكة بالقاهرة أسامة النقلي، وكبار الشخصيات الرياضية بجمهورية مصر الشقيقة.


تكريم الأمير نواف بن محمد الرئيس السابق للاتحاد السعودي بجامعة الدول (صور)
تكريم الأمير نواف بن محمد الرئيس السابق للاتحاد السعودي بجامعة الدول (صور)
تكريم الأمير نواف بن محمد الرئيس السابق للاتحاد السعودي بجامعة الدول (صور)
تكريم الأمير نواف بن محمد الرئيس السابق للاتحاد السعودي بجامعة الدول (صور)
تكريم الأمير نواف بن محمد الرئيس السابق للاتحاد السعودي بجامعة الدول (صور)
تكريم الأمير نواف بن محمد الرئيس السابق للاتحاد السعودي بجامعة الدول (صور)
تكريم الأمير نواف بن محمد الرئيس السابق للاتحاد السعودي بجامعة الدول (صور)
تكريم الأمير نواف بن محمد الرئيس السابق للاتحاد السعودي بجامعة الدول (صور)
تكريم الأمير نواف بن محمد الرئيس السابق للاتحاد السعودي بجامعة الدول (صور)
تكريم الأمير نواف بن محمد الرئيس السابق للاتحاد السعودي بجامعة الدول (صور)
تكريم الأمير نواف بن محمد الرئيس السابق للاتحاد السعودي بجامعة الدول (صور)
تكريم الأمير نواف بن محمد الرئيس السابق للاتحاد السعودي بجامعة الدول (صور)
تكريم الأمير نواف بن محمد الرئيس السابق للاتحاد السعودي بجامعة الدول (صور)
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