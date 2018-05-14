ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تباين أسهم خارج المقصورة بختام تعاملات اليوم

الإثنين 14/مايو/2018 - 03:50 م
تباين أسهم خارج المقصورة بختام تعاملات اليوم
طباعة
عبدالرحمن العويسى
 

سجلت أسهم خارج المقصورة  أداء متباين  للأسهم لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، تداولات على 4 ورقات مالية، حيث أنخفضت 3 ورقات وأرتفعت ورقة , وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 1.759 مليون جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 334.7 ألف سهم من خلال تنفيذ عدد 135 عملية.

بينما تراجع أسهم كلاً من "سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية" بنسبة 4.77% محققاً 35.57 جنيه, تلاه "القابضة للاستثمارات المالية - ل.ك.ح جروب" بنسبة 3.08% محققاً 0.63 جنيه, " المشروعات الصناعية والهندسية " بنسبة 1.07% محققاً 11.10 جنيه.

حيث تراجع أسهم كلاً من "فودافون مصر للاتصالات" بنسبة 3.60% محققاً 115 جنيه.

المزيد عن: تعاملات البورصة اليوم تعاملات البورصة البورصة المصرية البورصة اخبار مصر اليوم اخبار مصر اخبار البورصة المصرية اخبار البورصة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
الجزيرة - الإمارات
الأهلي - السعودية
-
x
19:40
-
السد - قطر
كأس الإتحاد الآسيوي
الفيصلي - الأردن
-
x
19:00
-
الجزيرة - الأردن
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/14/2018 4:20:15 PM