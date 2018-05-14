تباين أسهم خارج المقصورة بختام تعاملات اليوم



سجلت أسهم خارج المقصورة أداء متباين للأسهم لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، تداولات على 4 ورقات مالية، حيث أنخفضت 3 ورقات وأرتفعت ورقة , وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 1.759 مليون جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 334.7 ألف سهم من خلال تنفيذ عدد 135 عملية.



بينما تراجع أسهم كلاً من "سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية" بنسبة 4.77% محققاً 35.57 جنيه, تلاه "القابضة للاستثمارات المالية - ل.ك.ح جروب" بنسبة 3.08% محققاً 0.63 جنيه, " المشروعات الصناعية والهندسية " بنسبة 1.07% محققاً 11.10 جنيه.



حيث تراجع أسهم كلاً من "فودافون مصر للاتصالات" بنسبة 3.60% محققاً 115 جنيه.



