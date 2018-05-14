المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تستخدم القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين في غزة

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، استخدام إسرائيل القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين المدنيين، على حدود قطاع غزة، نقلا عن قناة "تي أر تي".



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال مشاركتهم في مسيرة العودة وكسر الحصار، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، منذ الصباح إلى 42 شهيدًا، وأكثر من 1700 مصابا.



وقامت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، بتدشين سفارتها في القدس لتحقق الوعد المثير للجدل الذي اطلقه الرئيس دونالد ترامب رغم الاستنكار الدولي والغضب الفلسطيني منذ أشهر وفي ما يشكل قطيعة مع السياسة الأمريكية في هذا الصدد.