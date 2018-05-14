"خدمات مالية" الأكثر تداولًا في البورصة بقيمة 445.1 مليون جنيه



تصدر قطاع "خدمات مالية ( باستثناء البنوك )" قائمة القطاعات الأكثر تداولًا في البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 30.72% محققًا 445.1 مليون جنيه، وجاء في المرتبة الثانية قطاع " منتجات منزلية و شخصية" بنسبة 12.62% بقيمة 182.8 مليون جنيه.



واحتل قطاع "العقارات" المرتبة الثالثة بنسبة 11.16% بقيمة 161.7 مليون جنيه، ثم قطاع " خدمات و منتجات صناعية و سيارات " في المرتبة الرابعة بنسبة 11.01% بقيمة تداول بلغ 159.5 مليون جنيه، وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع " سياحة و ترفيه " بنسبة 6.25% بقيمة تداول بلغت نحو 90.6 مليون جنيه