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"خدمات مالية" الأكثر تداولًا في البورصة بقيمة 445.1 مليون جنيه

الإثنين 14/مايو/2018 - 03:45 م
خدمات مالية الأكثر تداولًا في البورصة بقيمة 445.1 مليون جنيه
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عبدالرحمن العويسى
 

تصدر قطاع "خدمات مالية ( باستثناء البنوك )" قائمة القطاعات الأكثر تداولًا في البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 30.72% محققًا 445.1 مليون جنيه، وجاء في المرتبة الثانية  قطاع " منتجات منزلية و شخصية" بنسبة 12.62% بقيمة 182.8 مليون جنيه.

 واحتل قطاع "العقارات" المرتبة الثالثة بنسبة 11.16% بقيمة 161.7 مليون جنيه، ثم قطاع " خدمات و منتجات صناعية و سيارات " في المرتبة الرابعة بنسبة 11.01% بقيمة تداول بلغ 159.5 مليون جنيه، وفي المرتبة الخامسة  جاء قطاع " سياحة و ترفيه " بنسبة 6.25% بقيمة تداول بلغت نحو 90.6 مليون جنيه
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