رسمياً.. تركي آل الشيخ يعتمد تشكيل مجلس إدارة اتحاد جدة الجديد





اعتمد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي اتحاد جدة بشكل رسمي برئاسة نواف المقيرن.





وتسلم نواف المقيرن منصبه كرئيسا لمجلس إدارة نادي اتحاد جدة من الرئيس السابق حمد الصنيع الذي رحل عقب تتويج الفريق بلقب كأس الملك.





ويتكون التشكيل الجديد من كل من:





نواف المقيرن رئيسا





فراس التركي نائبا للرئيس





ياسر نصيف أميناً عاماً





وعضوية كل من: محيي الدين كامل وخميس الزهراني وعبد الله كبوها





جدير بالذكر أن الاتحاد توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على الفيصلي في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.



