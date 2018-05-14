أخرهم "خديجة بن قنة".. 3 إعلاميين ودعوا "الجزيرة" في عام واحد

بعد قرار الرباعي العربي "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وبدأت موجهات الاستقالات تنهال على قناة "الجزيرة" القطرية التي دائما تبث سموها للرأي العام الدولي بالأكاذيب والإشاعات بهدف تأجيج الرأي العام والمجتمع الدولي حيال دول الرباعي العربي بدأت بالإعلامي على الظفيري ومؤخرًا استقالت الإعلامية خديجة بن قنا.

استقالة ياسر أبو هلالة





مؤخرًا أعلن مدير عام قناة الجزيرة القطرية ياسر أبو هلالة استقالته الخميس من منصبه بعد أربع سنوات على تعيينه في إدارتها ولم أسباب الاستقالة لكنه أوضح أنه قدمها للمرة الثالثة خلال عمله مديرا للقناة حيث قبلها رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الشيخ حمد بن ثامر بعد أن تم رفضها في المرات السابقة.

كما صدر قرار بتعيين "أحمد سالم السقطري"، خلفا لأبو هلالة في إدارة القناة، حيث كان يعمل نائبا للمدير خلال الفترة الماضية، وعقب الاستقالة أكد أبو هلالة أن العمل مع الجزيرة يستحق كتبا وهو مصدر فخر وإلهام وبهذه الكلمات لا أستطيع أن أفي التجربة حقها، لكنها واجب نحوكم، فما تحقق هو نتاج جهد تراكم عبر أكثر من عقدين أمام الكاميرا وخلفها، بذل فيه الكثير من العرق والدموع والسهر والتعب. وأنا مدين للفريق الرائع على مستوى القناة والشبكة الذي تحلى بالشجاعة والذكاء والكرم والتضحية والمهنية.. وليس مثل أن تقود فريقا من هؤلاء.

وأشار إلى أن العمل في الجزيرة ليست وظيفة وساعات عمل ودواما وتراتبية بقدر ما هي روح لا تفارق الإنسان، وشراكة مع الشاشة على مدار الساعة. أغادر اليوم موقعا خدمت فيه وفق ما خططت له؛ أربع سنوات. فأي موقع يبلى مع الوقت والتجديد سمة المؤسسات الناجحة، والمهم ليس السنوات التي تقضيها في الموقع أو الحياة بل الأثر الذي يبقى.

الإطاحة بخديجة بن قنة





وبعد استقالة أبو هلالة بأيام، كشف موقع "الجيري باتريوتك " الناطق بالفرنسية أن الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة ستغادر قناة الجزيرة ضمن حملة الإقالات التي بدأت برئيسها ياسر أبو هلاله وتعيين أحمد السقطري، قطري الجنسية ويمني الأصل.

وذكر الموقع الجزائري، أن العائلة الحاكمة في الدوحة، تحت ضغط كبير من أجل إجراء تغيير شامل في الشبكة، بسبب المقاطعة المفروض عليها منذ ما يقرب من عام من قبل السعودية ومصر والإمارات والبحرين وكشف الموقع أن إعادة هيكلة عميقة في الشبكة سيتم إجراؤها وستؤثر على القوى العاملة، وعلى الخط التحريري، مضيفًا أن هناك خطة لاستبعاد كبار العاملين، في مقدمتهم خديجة بن قنة.

وقال الموقع إنه علم من مصادر جزائرية أن خديجة ستتقاعد مع مكافآت "مغرية للغاية"، وسيتم ضخ دماء جديدة في القناة، والتخلص تدريجيًا من الخطاب التحريري الذي يتبناه قدامى المذيعين.

استقالة علي الظفيري





وبعد قرار الرباعي العربي "السعودية والبحرين والإمارات ومصر" في 5 يونيو من العام الماضي بقطع العلاقات مع قطر، واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة قام الإعلامي السعودي علي الظفيري بتقديم استقالته من قناة الجزيرة وذلك "بناء على طاعة لله وولاة الأمر وانحيازاً للوطن" - على حد تعبيره.

وغرد الإعلامي على صفحته الخاصة في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قائلا "طاعةً لله وولاة الأمر حفظهم الله وانحيازاً للوطن والتزاماً بسياساته وقوانينه أستقيل من قناة الجزيرة متمنيا التوفيق لكل أهلي وزملائي هناك".