"عبد العزيز" يفوز برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالتزكية

أجريت انتخابات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وانتخابات اللجنتين الشبابية والرياضية الفنيتين المعاونتين للمجلس، وذلك فى ختام اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذى انعقد فى دروته رقم (41) اليوم بمقر جامعة الدول العربية بحضور السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربي والسادة وزراء الشباب والرياضة العرب.





وأسفرت الانتخابات عن فوز المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بمنصب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالتزكية، وأسفرت انتخابات عضوية المكتب التنفيذي عن فوز وزراء الشباب والرياضة بدول "السعودية، الكويت، الأردن، تونس، الإمارات، العراق ، سلطنة عمان، ليبيا".





كما فاز بشير الرواشدة وزير الشباب الأردنى برئاسة اللجنة الفنية الشبابية ، والشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف برئاسة اللجنة الفنية الرياضية.