رسالة تامر حسني لطلاب مصر بمناسبة الامتحانات

دعم النجم تامر حسني الطلاب الذين يؤدون امتحانات نهاية العام خلال الأيام الحالية، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.

وكتب تامر عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام": "نهاركم أبيض بإذن الله.. ربنا معاكوا فى الامتحانات وتكون إن شاء الله سهله يارب".





من ناحية أخرى أهدى النجم تامر حسنى مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، أغنية "الموضوع فيك" على أن يتم إذاعتها فى رمضان على جميع القنوات الفضائية المصرية والعربية، وهى من إخراج المخرج هادى الباجورى.



