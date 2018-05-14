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الضرائب: 15 ألف طلب لإنهاء المنازعات الضريبية (فيديو)

الإثنين 14/مايو/2018 - 02:43 م
الضرائب: 15 ألف طلب لإنهاء المنازعات الضريبية (فيديو)
عبدالعظيم حسين
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ندى محمد
 
قال عبدالعظيم حسين، رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية سيزيد من حل الأزمة التي كانت موجودة بهذا الشأن في الماضي، لافتا إلى أنه تم تقديم أكثر من 15 ألف طلب لإنهاء المنازعات الضريبية مؤخرًا ومنتظر زيادتها بعد إقرار القانون.

وأضاف حسين، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، أنه تم تشكيل 19 لجنة على مستوى الجمهورية للضرائب والقيمة المضافة، كما أنه سيتم تخصيص 6 لجان لتحصيل الضرائب العقارية، مشيرًا إلى أنه حال تقديم الطلب للمأمورية المختصة يتم إحالته خلال اسبوع للجنة والتي تتابع كافة الإجراءات نيابة عن الممول، ويتم البت في الطلب خلال 3 أشهر وقد تمد لمدة 3 أشهر آخرى فيما كانت في السابق 9 أشهر تمد لنفس الفترة.

كما تابع أنه خلال الفترة الماضية أسفرت الطلبات عن ضريبة متفق عليها تصل إلى 16 مليار جنيه.
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