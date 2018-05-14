اتحاد جدة السعودي يعتمد مجلس إدارته الجديد

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الإثنين، اعتماد مجلس إدارته الجديد برئاسة نواف المقيرن، من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.





وذكر نادي الاتحاد عبر حسابه على تويتر: "آل الشيخ اعتمد تشكيل مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة الأستاذ نواف بن ناصر المقيرن، خلفاً لحمد الصنيع".





وأوضح النادي أن مجلس الإدارة يضم كلا من فراس التركي نائباً للرئيس، وياسر بن نصيف أميناً عاماً، وعضوية كل من محيي الدين بن صالح كامل، وخميس الزهراني، وعبد الله بن حسن كبوها.





وجاء ذلك في أعقاب تتويج الاتحاد، بلقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بالفوز أمام الفيصلي 3-1، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".



