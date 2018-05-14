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الذهب يرتفع مع تراجع الدولار في 2018

الإثنين 14/مايو/2018 - 02:38 م
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار في 2018
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نيفين سمير
 
سجل الذهب يوم الاثنين ارتفاعا مع تراجع الدولار عن ذروته في 2018 بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع التضخم في الولايات المتحدة لتسلط الضوء على احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرات أقل عما كان متوقعا هذا العام.

وارتفع المعدن النفيس في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1320.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1058 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس 1325.96 دولار يوم الجمعة وهو أعلى مستوى له منذ 26 أبريل نيسان. ولم يطرأ تغيير على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1320.70 دولار.

وعلى الرغم من تراجع الدولار يوم الاثنين إلا أن أداؤه أمام سلة من العملات الكبرى الأخرى لامس 93.416 الأسبوع الماضي في زيادة تفوق أربعة بالمئة منذ 17 أبريل نيسان وأعلى معدل له منذ ديسمبر كانون الأول.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.3 بالمئة إلى 16.67 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 924.60 دولار في حين انخفض البلاديوم 0.4 بالمئة ليسجل 992.05 دولار للأوقية.

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