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الزمالك يبحث عن بديل طارق حامد ويفاضل بين فتحي وشوقي

الإثنين 14/مايو/2018 - 02:38 م
الزمالك يبحث عن بديل طارق حامد ويفاضل بين فتحي وشوقي
طارق حامد
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هاني عصام
 

يبحث مسئولو نادي الزمالك عن لاعب وسط مدافع جديد تحسبًا لرحيل طارق حامد عقب مونديال روسيا 2018.

 

ويأتي على رأس اللاعبين المرشحين للزمالك فريد شوقي لاعب فريق المصري البورسعيدي إلى جانب محمد فتحي صانع ألعاب الدراويش.

 

وتلقى حامد بعض العروض الشفهية في الفترة الأخيرة وتحاول الإدارة تجهيز البديل حتى لا يقعوا في مأزق فني بعد كأس العالم.

 

ويتوقع مسئولو الزمالك أن يطلب طارق حامد الاحتراف الخارجي حتى ولو في الخليج ولن يستطيعوا الوقوف أمام رغبته.

 

 

المزيد عن: مصر فريد شوقي طارق حامد الزمالك اخبار الرياضة اليوم
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