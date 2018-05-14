وكيل "تموين" البحيرة: معارض أهلا رمضان تقدم أسعارًا أقل للمواطنين (فيديو)

أكد كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال شهر رمضان الكريم والعمل على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بالأسواق للمواطنين، بأسعار اقتصادية ومخفضة وبجودة عالية لمكافحة الغلاء.



وأضاف، في تصريح إلى "الفجر" أنه تم افتتاح معرض أهلا رمضان أمام سينما النصر بدمنهور وأمام عمر أفندي بكفر الدوار، بالتنسيق مع الغرفة التجارية التي تكفلت بتجهيز المكان، وبذلك لن تتكلف الشركة العارضة مصاريف إضافية حتى لا يزيد سعر عرض المنتج علي المواطن، وسيستمرون حتى يوم 31 مايو الجاري، بالإضافة إلى منافذ البيع الثابتة والمتنقلة بالتنسيق مع رؤساء المدن والمراكز لتوجيه السيارات المتنقلة للقرى الأكثر احتياجا.



وجاء ذلك بمشاركة عدد 25 شركة من كبرى الشركات الاستثمارية والغذائية بنطاق المحافظة وشركة الزيوت ومضارب البحيرة ومنتجات مدارس التعليم الفني المتنوعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويضم المعرض مختلف السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية التي تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسب تتراوح ما بين 20-25%، حيث يضم السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والصلصة ومنتجات الألبان والمخللات والعصائر والمربات والصلصة والأسماك والدواجن المجمدة واللحوم البلدية بالإضافة إلى ياميش ومستلزمات الشهر الكريم.