عبد العزيز يترأس اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بجامعة الدول العربية

ترأس المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب فى دورته رقم (41) والذى انعقد اليوم الاثنين بمقر جامعة الدول العربية بحضور السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء الشباب والرياضة من مختلف الدول العربية والسفير بدر الدين العلالي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية.





وقال المهندس خالد عبد العزيز فى كلمته: "لقد تشرفنا اليوم بلقائنا مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هذا اللقاء الذى يؤكد ثقة مصر في أهمية دوركم البناء في إثراء الحركة الشبابية والرياضية في الوطن العربي حيث أنكم تحملون مسئولية وأمانة الشباب وتنمية مهاراته وصقل مواهبه وخبراته وبناء وجدانه".





وأكد وزير الشباب والرياضة أن الأنشطة والبرامج التي تنفذ تحت مظلة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ساهمت في تبادل الخبرات والثقافات بالإضافة إلي التأكيد علي تأصيل القيم و المفاهيم الصحيحة البناءة لدى الشباب لخدمة أوطانهم ، وتوضيح ما تبذله الحكومات العربية من جهود لبناء مستقبل آمن للشباب، مشيرا أننا علي ثقة في قدرة شبابنا العربى الذي يمتلك ضميرا وطنيا سوف يساعده علي اجتياز هذه المرحلة الصعبة.





وقدم الوزير الشكر والتقدير للدول العربية التي قامت بتنفيذ الأنشطة وحرص الدول العربية علي مشاركة وفودها في هذه الأنشطة مما ساهم في أن تظل الصورة المنشودة لوحدة الوطن العربي أمام اجيال المستقبل من شبابنا العربي المتميز.





وشدد رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على التكاتف لاستكمال الرسالة النبيلة التي التزمنا بها بتوحيد جهودنا وإمكانياتنا وتكثيف الأنشطة العربية والتنوع في البرامج الهادفة وضرورة احتضان الشباب والاستماع الي أفكارهم ومطالبهم وخلق ملكات الإبداع لديهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.





واختتم عبد العزيز كلمته بتأكيده على حرص وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية على تسخير كل إمكاناتها لأي عمل أو جهد يكون نتاجه تقدم وتطور وحماية الشباب في الوطن العربي بشكل عام.