ننشر قائمة بيرو الأولية لمونديال روسيا

شملت القائمة الأولية التي أعلنها الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، المدير الفني لمنتخب بيرو، اليوم الأحد استعدادا لمونديال روسيا الصيف المقبل، اسم المهاجم المخضرم باولو جيريرو، بينما كان النجم كلاوديو بيزارو أبرز الغائبين.





ووفقا للقائمة التي أرسلها الاتحاد البيروفي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تضم قائمة الـ25 لاعبا 3 حراس و9 مدافعين و9 لاعبين وسط و4 مهاجمين.





وجاء على راس القائمة الثنائي المخضرم باولو جيريرو وجيفرسون فارفان، بينما غاب المهاجم الكبير كلاوديو بيزارو، ولاعب الوسط كريستيان بينافينتي.





وكان الاتحاد المحلي للعبة قد أكد بشكل ضمني في وقت سابق اليوم استدعاء جيريرو لقائمة الـ"بلانكيروخا" المشارك في المونديال الشهر المقبل، وذلك حين أوضح أن لجنة تابعة له ستزور اللاعب في البرازيل لإتمام بعض الإجراءات البروتوكولية.





وجاء في بيان مقتضب نشر اليوم أن "فريقا من الاتحاد البيرواني لكرة القدم سيسافر إلى البرازيل لزيارة لاعب منتخبنا خوسيه باولو جيريرو بهدف التقاط صور بروتوكولية واتخاذ الإجراءات. من أجل كأس العالم في روسيا 2018".





وعاد جيريرو مطلع الأسبوع الجاري للمشاركة مع فريقه فلامنجو في منافسات الدوري البرازيلي، ونجح في تسجيل هدف في شباك تشابيكوينسي الذي حصد نقاط اللقاء بالفوز 3-2 ، وذلك بعد حوالي 10 أيام من عودته للمشاركة الرياضية بعد اكتمال فترة عقوبته.





وكان اللاعب الدولي قد سقط في اختبار منشطات خضع له بعد مباراة بلاده أمام الأرجنتين، بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، يوم 5 أكتوبر/تشرين أول الماضي، ليفرض عليه الفيفا عقوبة الإيقاف لمدة عام تقلصت فيما بعد لستة أشهر.





ولكن جيريرو قدم في الثالث عشر من أبريل/نيسان الماضي طعنا أمام محكمة التحكيم الرياضي لإلغاء ما تبقى من مدة عقوبة الإيقاف لمدة ستة أشهر، في الوقت الذي طالبت فيه الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بزيادتها لما بين عام إلى عامين مع خصم المدة التي انقضت بالفعل، إلا أن القرار النهائي لم يصدر بعد.





على جانب آخر، أشارت جريدة "ديبور" المحلية إلى أنه على الرغم من أن جاريكا لديه مهلة حتى الرابع من يونيو/حزيران المقبل من أجل إعلان القائمة النهائية المكونة من 23 لاعبا، إلا أنه قرر اصطحاب 25 لاعبا لروسيا، وهم قوام القائمة الأولية.





وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: بيدرو جاليسي وكارلوس كاسيدا وخوسيه كارفالو.

خط الدفاع: ألدو كورزو ولويس أدفينكولا وميجيل أراوخو وألبرتو رودريجيز وكريستيان راموس وأندرسون سانتاماريا ولويس أبرام وميجيل تراوكو ونيلوسن لويولا.





خط الوسط: ريناتو تابيا وبيدرو أكينو ويوشيمار يوتون وسرخيو بينيا وإديسون فلوريس وباولو أورتادو وويلدر كارتاخينا وكريستيان كويبا وأندريه كاريو.





خط الهجوم: جيفرسون فارفان وباولو جيريرو وأندي بولو وراؤول رويدياز.





ويتواجد منتخب بيرو ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات فرنسا وأستراليا والدنمارك، حيث سيقص شريط مبارياته يوم 16 من الشهر المقبل أمام الدنمارك، ثم سيواجه بعدها بخمسة أيام فرنسا، بينما ستكون آخر مواجهات المجموعة أمام أستراليا في الـ26 من نفس الشهر.



