الإمارات تغيث جزيرة ميون وتفتتح منتزهاً في حضرموت





واصلت الإمارات العربية المتحدة، مساعداتها للشعب اليمني بافتتاح منتزه للأهالي بمديرية غيل باوزير في حضرموت.





كما تفقدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتى، احتياجات جزيرة ميون ووزعت سلالاً غذائية على سكانها.





ودشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي منتزه شحير الترفيهي بمديرية غيل باوزير بحضرموت ضمن سلسلة من المشاريع الخدمية والتنموية التي تدعمها الهيئة في المحافظات المحررة، بهدف إيجاد متنفس عام للأهالي.





وعقب الافتتاح أكد رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، أحمد النيادي، إن افتتاح منتزه شحير يأتي في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تأهيل المتنزهات والحدائق وضمن حزمة من مشاريع تأهيل البنية التحتية التي تهدف الى إيجاد متنفس عام يسهم في إعادة الفرحة والبسمة للأهالي خاصة شريحة الأطفال.





من جانبه عبر مدير عام مديرية غيل باوزير، الدكتور عدنان محمد حمران، عن جزيل شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا ولذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت على جهودهم المبذولة من أجل تطبيع الحياة والأوضاع الإنسانية للأهالي.





وأشاد حمران بأهمية هذه المشاريع الخاصة بالأطفال والمجتمع ليتمكنوا من الترويح والترفيه، وأكد على أهمية استمرار الدعم في بناء الحدائق في مختلف مديريات ساحل حضرموت، لأنه يعطي الأمن والأمان ويرسم الابتسامة على وجوه الأهالي.





ووسط أجواء مليئة بالفرح والسرور، استقبل الأهالي فريق الهلال الأحمر الإماراتي بباقات من الورد رافعين لافتات «شكراً عيال زايد»، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات، على إعادة تأهيل وافتتاح منتزه شحير ودعمهم لمختلف المشاريع الخدمية والتنموية بالمديرية.





إلى ذلك، اطلع فريق من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال زيارته لجزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب بمحافظة تعز اليمنية على احتياجات الجزيرة ووزع سلالاً غذائية على سكانها مساهمة من الهيئة في التخفيف من معاناة المواطنين في ميون في ظل الظروف التي يحياها الشعب اليمني.





وقال نائب رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في عدن، طيب الشامسي، في تصريحات له بهذه المناسبة إن ما تقدمه «الهلال» من دعم متواصل لأبناء جزيرة ميون خاصة وأبناء الشعب اليمني عامة بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» يأتي في إطار أواصر الأخوة التي تجمع الشعبين الإماراتي واليمني خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الأشقاء اليمنيون جراء الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية وتبعاتها عليهم.





وأوضح أن السلال الغذائية التي وزعها فريق الهلال الأحمر الإماراتي على سكان ميون تأتي ضمن الدعم والأعمال والأنشطة الإنسانية والاجتماعية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بذراعها الإنسانية «الهلال الأحمر» بجزيرة ميون ومحافظة تعز والمحافظات اليمنية كافة.



