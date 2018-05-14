شون وصوامع بني سويف تتسلم 140 ألف طن قمح

قال جمعة علي عبد الحفيظ رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين بمحافظة بني سويف، إنه تم توريد 140 ألف طن من الأقماح للصوامع والشون الموجودة داخل محافظة بنى سويف حتى مساء الأحد، مشيرًا إلى أن الكمية التى تم استلامها من قبل الموردين تخطت حاجز 50% من الكمية المستهدف استيعابها داخل الصوامع.



وأضاف أن محافظة بنى سويف تضم 4 صوامع كبرى بالإضافة إلى 22 هنجرا ومخزنا ومركز تجميع موزعة على كافة مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن السعة الاستيعابية لكافة الصوامع والشون داخل محافظة بنى سويف تبلغ نحو 220 ألف طن.

