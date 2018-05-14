رئيس البرلمان: وجود حزب للأغلبية سيسهم في تسهيل مناقشات مشروعات القوانين

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة، اليوم الأحد، إنه من المهم أن يكون هناك ظهير سياسي في شكل حزب للأغلبية، وآخر للمعارضة، بحيث يسهل مناقشات مشروعات القوانين داخل البرلمان.



وتناقش الجلسة، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وتقرير لجنة الاتصالات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

