ضبط 93 توك توك غير مرخص خلال حملات مرور بالشرقية

شنت الأجهزة الأمنية بالشرقية حملات مرورية، تنفيذاً لقرار اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بحظر سير مركبات التوك توك – التروسيكيل – العربات الكارو داخل مدينة الزقازيق وإليها والطرق الرئيسية أو السريعة أو خارج الأماكن المحددة لسيرها والمدونة في ترخيصها.





وقامت إدارة مرور الشرقية بضبط 93 توك توك غير مرخص داخل مدينة الزقازيق لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ..





وصرح العميد محمد عامر مدير إدارة مرور الشرقية أنه تنفيذاً لقرار محافظ الشرقية بحظر سير مركبات التوك توك داخل مدينة الزقازيق قامت إدارة المرور بعمل " 12" حملة على مداخل ومخارج الزقازيق وداخل المدينة بالشوارع والميادين الرئيسية وأسفرت عن ضبط " 93" توك توك غير مرخص تم التحفظ عليهم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأوضح مدير إدارة المرور أنه بالتنسيق مع الإدارات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء تم عمل 11 حملة خارجية بالمدن لإحكام الرقابة والسيطرة على المركبات المخالفة وتنفيذاً لقرار المحافظ بحظر سير التوك توك بالمدن والشوارع الرئيسية تمهيداً لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بمصادرة التوك توك الغير مرخص والمخالف للقرار شهر ودفع الغرامة المقررة والبدء في إجراءات ترخيصة خلال الشهر طبقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن وفي حالة الإمتناع عن الترخيص يتم مصادرة المركبة نهائياً .





وفي حالة مخالفة التوك توك المرخص لقرار المحافظ بحظر سيره نهائياً داخل مدينة الزقازيق وإليها والطرق الرئيسية أو السريعة أو خارج الأماكن المحددة لسيرها والمدونة في ترخيصها يتم مصادرته شهراً ودفع الغرامة المقررة للمخالفة وإلزامه بتنفيذ القرار.



