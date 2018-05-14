رئيس البرلمان يطالب الحكومة بمشروعات قوانين إحكام الرقابة على الحسابات الإلكترونية

طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة، اليوم الإثنين، الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بإعداد مشروعات أخرى تضمن إحكام الرقابة على الحسابات الإلكترونية.



وتناقش الجلسة، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وتقرير لجنة الاتصالات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

