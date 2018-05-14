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رئيس البرلمان يطالب الحكومة بمشروعات قوانين إحكام الرقابة على الحسابات الإلكترونية

الإثنين 14/مايو/2018 - 02:31 م
رئيس البرلمان يطالب الحكومة بمشروعات قوانين إحكام الرقابة على الحسابات الإلكترونية
علي عبد العال
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إسلام شعراوي
 
طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة، اليوم الإثنين، الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بإعداد مشروعات أخرى تضمن إحكام الرقابة على الحسابات الإلكترونية.

وتناقش الجلسة، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وتقرير لجنة الاتصالات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
المزيد عن: مجلس النواب علي عبد العال شريف إسماعيل سحرة نصر رئيس مجلس النواب رئيس البرلمان الحكومة الحسابات الإلكترونية
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