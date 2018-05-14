"التنمية المحلية" تواصل عمليات تنفيذ الموجة التاسعة لإزالة التعديات على أراضٍ وأملاك الدولة

واصلت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية متابعتها على مدار الساعة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات عمليات تنفيذ الموجة التاسعة لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والتي بدأتها الأسبوع الماضي قوات إنفاذ القانون بكافة المحافظات في إطار تنفيذ قرارات لجنة إسترداد أراضى الدولة في إجتماعها الأخير بداية الشهر الجاري .





ويتابع اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية مع غرفة العمليات بالوزارة وعدد من المحافظات الموقف علي مدار الساعة والاجراءات التي تتم مع حالات التعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي البناء بكافة المحافظات .

وفِي السياق ذاته رصدت غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية كافة الإجراءات التنفيذية لإزالة التعديات بالمحافظات على جهات الولاية وأراضى الدولة .





كما رصدت غرفة العمليات طبقاً لتقريرها الصادر اليوم الاثنين لأعمال الإزالات في المحافظات للتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى المبانى، وصول اجمالي ما تم ازالته علي أراضي المباني لأعمال الإزالة بالمحافظات حوالي مليون و٢٧٨ ألف متر والإزالات علي الأراضي الزراعية حوالي ١٢٧٧٥ فدان .





وتأتي حملات الإزالات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها.



