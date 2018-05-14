مصادرة 83 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر العمومية في الغربية



تمكنت مباحث تموين الغربية، بالاشتراك مع إدارة الطب البيطرى، اليوم الاثنين، من ضبط 83 كيلو لحوم فى حملة تفتيشية على الأسواق، مذبوحة خارج المجازر العمومية.



كان العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين بالغربية قد تلقي إخطارا من الرائد أحمد مصلح رئيس مباحث تموين كفرالزيات وبسيون بضبط 83 كيلو لحوم معروضة للبيع مذبوحة خارج المجازر العمومية، وذلك فى حملة تفتيشية على الأسواق بالاشتراك مع إدارة الطب البيطرى.



وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر للمخالفين وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.