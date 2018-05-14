إزالة 20 حالة تعدي على الأراضي بأسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بأسوان، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة إدفو، اليوم الإثنين، في إزالة 20 حالة تعد على أراضي مباني، بإجمالي مساحة 22 ألف و787 م2، بدائرة مركز إدفو، منها 14 حالة تعد بمنطقة الغنيمة بمساحة إجمالية تصل إلى 13 ألفًا و605 م2، بجانب إزالة 6 حالات تعد أخرى بمنطقة الحاجر بمسطح يصل إلى 9 آلاف و182م2، وجميعها من أملاك الدولة





وقال مجدي حجازي، محافظ أسوان: "إنني أوجه رؤساء المراكز والمدن بالضرب بيد من حديد لكل من تسول نفسه بالاعتداء على أملاك الدولة من خلال إزالة التعديات للحالات ذات المساحات الكبيرة، سواء كانت أراضي مباني أو زراعية، للتأكيد على أن المحافظة بأجهزتها المختلفة لن تتوانى في استرداد حق الدولة في أراضيها".



