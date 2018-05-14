مدير أثار أسوان والنوبة: الانتهاء من إصلاح البوابات الإلكترونية لمعبد إدفو

أكد عبدالمنعم سعيد، مدير منطقة آثار أسوان، أنه تم الانتهاء من إصلاح البوابات الإلكترونية لمعبد إدفو، والتي كانت معطلة منذ فترة.





وأضاف مدير منطقة آثار أسوان، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أنه تم تركيب شاشات العرض الخاصة بمتحف التمساح بمعبد كوم أمبو، وإصلاح جهاز الحريق والإنذار والسرقة أيضا، كما تم تركيب شبكة إنذار الحريق والسرقات بالمسلة الناقصة، وجار تطوير مدخل معبد فيلة من الداخل.





وأوضح أن هذه الأعمال تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير الآثار، الدكتور خالد العناني، بضرورة إصلاح الأجهزة المعطلة داخل المواقع الأثرية، أو تغييرها بالتنسيق مع أجهزة الأمن.



