مدير "تأمين" الغربية يطالب الأطباء بالالتزام بجدول المواعيد خلال رمضان

طالب الدكتور أحمد جمال المسدي، مدير فرع التأمين بالغربية، أطباء الوحدات بالا لتزام بجدول المواعيد خلال شهر رمضان الكريم، والعمل على راحة المنتفعيين وتقديم الخدمات الطبية لهم فى أسرع وقت ممكن.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع الدكتور رائف يوسف نائب مدير الفرع للشئون الفنية والدكتورة علا الخولى مدير الشئون الطبية ومسئول العيادات ومدير إدارة الرقابة والمتابعة والتفتيش المالى والإدارى والمكتب الفنى، وشدد خلال الإجتماع على ضرورة تكثيف المرور والمتابعة للوقوف على خطة سير العمل وتقديم تقارير يومية بذلك.