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عضوة "الأعلى للإعلام": المجلس المجلس ليس وصيًا على أحد ولكنه يضع معاييرًا لمنع التجاوزات (فيديو)

الإثنين 14/مايو/2018 - 02:26 م
عضوة الأعلى للإعلام: المجلس المجلس ليس وصيًا على أحد ولكنه يضع معاييرًا لمنع التجاوزات (فيديو)
خيرية البشلاوي
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ندى محمد
 
قالت خيرية البشلاوي، عضوة المجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس ليس وصيًا على أحد، ولكنه يضع معاييرًا لمنع التجاوزات في دراما رمضان، موضحة أنهم حددوا مبلغ 250 ألف جنيه غرامة على الالفاظ الخارجة في الأعمال الفنية.

ووجهت في لقائها على فضائية "DMC"، اليوم الاثنين، رسالة لكتاب الدراما، قائلة "اتقوا ربنا فينا.. الموضوعات والقضايا في مجتمعنا كثيرة ومليئة بالأحداث المهمة ونعيش حرب فكرية بما يعكس ضرورة اختيار المشكلات بعناية والتعبير عنها"، متابعة أن المجتمع به شتى النماذج والقضايا والمعايير الممكن الانتصار لها.
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