صحيفة إنجليزية تحذر ريال مدريد: محمد صلاح "الجحيم"





وجهت صحيفة ميرور الإنجليزية، تحذيرا لفريق ريال مدريد الإسباني، بسبب النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، قبل موقعة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 26 مايو الجاري في كييف.

وقالت الصحيفة الإنجليزية:" صلاح قدم موسما تاريخيا ومازال هناك المزيد، كيني دالجليش بنفسه، سلم اللاعب صاحب الـ25 عاما الثلاث جوائز الخاصة بأفضل لاعب في العام وفقا لاستفتاء رابطة المحترفين والأندية والنقاد في إنجلترا، إلى جانب حصوله على جائزة الحذاء الذهبي بعد تصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدف".

أضافت الصحيفة :" صلاح سجل هدفه 32 في موسم مذهل ، وكسر الرقم القياسي في الدوري الممتاز بالنظام الجديد 38 مباراة، المسجل باسم آلان شيرر وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز، إنه الجحيم، لقد تجاوز روبي فاولر أيضا".