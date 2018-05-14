أبو الغيط يهنيء العراق بإجراء الانتخابات البرلمانية

أعرب السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تهانيه للعراق رئيساً وحكومةً وشعباً بمناسبة إجراء الانتخابات البرلمانية بنجاح في 12 مايو الجاري، باعتبارها أول انتخابات تجرى بعد الإعلان عن تحرير كامل الأراضي العراقية من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

وأشاد الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بإجراء الانتخابات، معرباً عن الأمل في أن تفضي إلى تشكيل حكومة في المواعيد الدستورية المحددة تعمل علي ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز روح المواطنة والمصالحة الوطنية بما يضمن وحدة واستقرار العراق، وكذلك الشروع في إعادة الاعمار بالشكل الذي يتيح عودة جميع النازحين الى ديارهم في المدن المحررة من تنظيم داعش الارهابي.

وأعرب مجدداً المتحدث الرسمي عن دعم الجامعة وتضامنها مع العراق في مواجهته للتحديات الأمنية والتنموية الكبري، وتأييدها لوحدته وسيادته واستقراره وللجهود المبذولة لإعادة اعمار المناطق المتضررة من الإرهاب بما يتيح سرعة عودة النازحين الي ديارهم.