المغرب تعلن عن تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بداعش

أعلنت السلطات المغربية اليوم الاثنين عن تفكيك خلية من أربعة أعضاء مرتبطين بتنظيم "داعش".





وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن المشتبه بهم – تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 27 عامًا – يواجهون تهمة "الدعاية" و"التحريض على شن عمليات إرهابية في المملكة"، وأحدهم معتقل سابق في قضية إرهاب.





وخلال العملية التي أجرراها المكتب المركزي للتحقيقات القضائية في مدن الدار البيضاء والقنيطرة وفاس وميدار، تمت مصادرة معدات إلكترونية وزي عسكري وكتب تدافع عن التفكير المتطرف.





وأكدت الداخلية أن أعضاء الخلية لهم علاقات مع مقاتلين في منطقة سوريا والعراق من أجل الاستفادة من خبرتهم في تصنيع المتفجرات.



