17 شهيدًا وأكثر من 900 جريح في مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة

أفادت قناة سكاي ينوزر عربية، في خبر عاجل لها، بارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي إلى 17 شهيدًا وأكثر من 900 جريح.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استهاد 17 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 500 برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وبدأ مئات الفلسطينيين، صباح اليوم الاثنين، بالتوجه إلى المناطق الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل فى إطار "مليونية العودة وكسر الحصار" بالتزامن مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.