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مسئول المعهد القومى للتدريب: عناصرنسائية تشارك فى القوات الخاصة

الإثنين 14/مايو/2018 - 01:13 م
مسئول المعهد القومى للتدريب: عناصرنسائية تشارك فى القوات الخاصة
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أكد المقدم أحمد صفوت، مسئول التدريب بالمعهد القومى للتدريب القوات الخاصة، أن عناصر نسائية تشارك فى التدريبات للقوات.

وأضاف خلال حفل افتتاح المعهد، بحضور وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، أن فرد القوات الخاصة يتمتع بقدرات تدريبية عالية وتوفير صالات العاب رياضية وجيم، وتصميم برامج تدريبية، لتوافق مع قدراته الجسدية، موضحا أن المعهد يتواجد به ملاعب رياضيات مختلفة.

وأكد أن هناك 3 ضباط من أكثر الضباط خبرة صمموا ميادين التعامل مع المفرقعات نتيجة للمتغيرات المحيطة والعمليات الارهابيةفى بعض المناطق وخاصة شمال سيناء، مشيرا إلى أن سيناريوهات المحاكاة تشمل استخدام 3انواع للاسلحة، أسلحة ليزر ، وأسلحة رد الفعل ، واسلحة الذخيرة الحية .
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