المؤبد لعاطل متهم بالإتجار في مخدر الهيروين بالإسكندرية



قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، وعضوية المستشارين طارق حافظ ومجدي سلامة وأمانة سر فايز بيومي القطعاني ومصطفي البربري بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لعاطل متهم بالإتجار في مخدرالهيروين.



تعود أحداث القضية رقم 29859 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، إخطًارا من اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بالقبض على المدعو "إ. د. و"، وبحوزته 6 كيلو جرام من مخدر الهيروين.



كانت معلومات قد وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد قيام المتهم بالإتجار في مخدر الهيروين بكميات كبيرة تم جلبها لبيعها إلى عملائه.



بعد تقنين الإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع ضباط مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهم بمنطقة الكيلو 26 طريق الساحل بدائرة العامرية أول، وبحوزته 6 كيلو جرام من مخدر الهيروين داخل منزله.



تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة والتي إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات وأصدرت حكمها المتقدم.

