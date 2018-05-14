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رئاسة الحرمين تعرض خطتها لقاصدي بيت الله الحرام في رمضان

الإثنين 14/مايو/2018 - 01:12 م
رئاسة الحرمين تعرض خطتها لقاصدي بيت الله الحرام في رمضان
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، عن عقد اللقاء الإعلامي السنوي، التي تستعرض خلاله خطة الرئاسة لقاصدي بيت الله الحرام في شهر رمضان الفضيل، وذلك في قاعة الشيخ عبدالله بن حميد بالدور السادس بمبنى الرئاسة، في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم.

يأتي هذا اللقاء قبل أيام من غرة الشهر الكريم، وذلك تحت رعاية الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

المزيد عن: رمضان رئاسة المسجد النبوي رئاسة الحرمين بيت الله الحرام المسجد النبوي الشؤون
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